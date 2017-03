" Moi, député ", des candidats prêts à tout pour gagner

"Moi, député" reste avant tout une comédie, mais le réalisateur Jay Roach ("Mon beau-père et moi", "Austin Powers") y véhicule tout de même un message engagé, puisqu'il tient à dénoncer la façon dont l'argent et le financement des campagnes gangrènent la politique, poussant les candidats sous pression à gagner à tout prix, en dépit des règles et du bon sens.