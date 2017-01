Ma super ex : le crépage de chignon le plus chaud de l'histoire des super-héros

Celui qui a vu les "Kill Bill" de Quentin Tarantino sait qu'Uma Thurman est la reine des films d'action et qu'il ne vaut mieux pas se la mettre à dos ! Et justement, il est encore une fois question de vengeance et règlement de comptes dans " My super ex-girlfriend ", à voir le vendredi 13 janvier à 20h25 sur La Deux. Cependant, on vous rassure tout de suite, ça sera bien moins sanglant et bien plus léger, bon moment garanti !