Les vidéos incontournables de la semaine !

Elle l'adore Vincent Lacroix est un chanteur à succès, de ceux qui ont tout pour eux, gloire, amour, argent. Depuis vingt ans, Muriel, une esthéticienne farfelue et quelque peu mythomane, n'a d'yeux que pour lui. Elle n'a manqué aucun de ses concerts, surveille toutes ses apparitions et achète tout ce qu'il produit. Un soir, la vie de Vincent dérape. Au cours d'une dispute, il tue accidentellement sa femme. Paniqué, son premier réflexe est d'aller sonner à la porte de Muriel et de lui demander de l'aider. Sans poser de questions, elle accepte.

Pauline détective Pauline, la quarantaine dynamique, maquettiste pour une célèbre revue d'enquêtes criminelles, croit si fermement à son bonheur professionnel et sentimental qu'elle vient de mettre un terme à son analyse. C'est le moment choisi par son compagnon pour la plaquer lâchement à la veille des grandes vacances. Inconsolable, elle se laisse alors embarquer dans un palace italien par son beau-frère et sa petite sœur, une starlette du petit écran au narcissisme encombrant. Mais très vite, Pauline, plutôt que de se prélasser au soleil sur un transat, se met en tête qu'un crime a été commis au sein de l'établissement... Désœuvrement ou déformation professionnelle ? Pauline est prête à tout pour découvrir la vérité, au grand dam de sa sœur qui ne veut surtout pas que la quiétude de son séjour soit troublée.

L'Ecume des jours L'histoire surréelle et poétique d'un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune femme semblant être l'incarnation d'un blues de Duke Ellington. Leur mariage idyllique tourne à l'amertume quand Chloé tombe malade d'un nénuphar qui grandit dans son poumon. Pour payer ses soins, dans un Paris fantasmatique, Colin doit travailler dans des conditions de plus en plus absurdes, pendant qu'autour d'eux leur appartement se dégrade et que leur groupe d'amis, dont le talentueux Nicolas, et Chick, fanatique du philosophe Jean-Sol Partre, se délite. D'après l'oeuvre de Boris Vian.

D6bels Music Awards Les D6bels Music Awards sont devenus un événement incontournable en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une initiative qui a pour vocation d'offrir une visibilité exceptionnelle à la scène belge, de récompenser les talents confirmés comme les artistes émergents, et de mettre en lumière le travail des équipes qui les entourent. Les votes nombreux du public ont permis de consacrer lors de la première édition Alice On The Roof, Loïc Nottet, GRANDGEORGE, Stromae, Great Mountain Fire, Girls In Hawaii, David Baboulis et Arno. Cette année, le public joue à nouveau un rôle important puisqu'il a pu voter pour 9 catégories via le site rtbf.be/dma. Les votes ont été lancés le 7 décembre et se sont clôturés le 19 décembre. Pour découvrir les lauréats, rendez-vous le 26 janvier sur La Deux. Ils seront révélés au cours d'une soirée prestigieuse en direct de Média Rives à Liège, présentée par Joëlle Scoriels. Un Live Show durant lequel seront remis les 9 Awards décernés par les votes du public. Cette année, la catégorie « Artiste solo » a été scindée en deux, pour différencier les artistes féminins et masculins. Quant aux votes des professionnels du secteur, ils portent sur cinq catégories : Révélation, Visuel album, musicien, clip vidéo, Auteur/Compositeur. Au cours de la grande soirée télévisée, le public pourra encore voter par SMS pour le Hit de l'année et un Prix d'honneur sera attribué à un artiste pour l'ensemble de sa carrière.