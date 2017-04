Les stagiaires : apologie d'une entreprise de rêve, Google

"Les stagiaires" racontent l'histoire de Billy et Nick (Vince Vaughn et Owen Wilson) , deux quarantenaires dont les carrières ont été pulvérisées par Internet. Ils repartent à zéro en obtenant un stage chez Google, qui peut-être, débouchera sur un job. En compétition avec des petits génies de l'informatique tout droit sortis de l'école, ils vont devoir prouver qu'ils ne sont pas des dinosaures...

Ce film nous plonge dans l'univers Google avec une énorme dose d'humour et quelques clichés. Il présente les dernières avancées de la marque comme la voiture sans conducteur et les lunettes avec réalité augmentée. Une belle vitrine donc pour le groupe qui a d'ailleurs soutenu le film en permettant qu'une partie du tournage s'effectue sur le campus et en faisant sa promotion via un Google Hangout (chat collectif)

Les amateurs d'humour et de technologie seront séduits ! Mais pour les allergiques de la marque à la grosse pomme, vous risquez de garder ce gros pépin promotionnel en travers de la gorge !