Les livres de Marc Lévy adaptés au cinéma, et si c'était vrai ?

Le phénomène est rare ! En 2000, Marc Levy rencontre un succès fulgurant lorsque son tout premier roman "Et si c'était vrai..." parait ! Il devient numéro un des ventes en France et son œuvre est traduite dans plus de 30 langues à travers le monde. Son livre sera, dès lors, classé au rang de best-seller, un vrai phénomène planétaire !

La vie de l'ancien secouriste, devenu homme d'affaire puis responsable d'un cabinet d'architectes bascule. Il peut enfin se réaliser à travers sa passion, l'écriture et 17 nouvelles œuvres germent de son esprit créatif.