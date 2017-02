Léonardo Di Caprio prend sa revanche aux Oscars 2017

A 20h05 ce même dimanche sur La Deux retrouvez le comédien entouré de Marion Cotillard, Ellen Page et Joseph Gordon-Levitt dans un film de l'incroyable Christopher Nolan. A noter également l'envoutante musique de ce film composée par Hans Zimmer.

Dom Cobb (Léonardo Di Caprio) est un voleur expérimenté : sa spécialité consiste à s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu, enfouis au plus profond de son subconscient, pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l'univers trouble de l'espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d'avant