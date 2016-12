L'incroyable Burt Wonderstone, un dernier tour pour James Gandolfini

Avec 6 nominations pour l’Emmy Awards du meilleur acteur dans une série dramatique et 3 succès (2000, 2001, 2003), James Gandolfini fait certainement partie du panthéon des séries télé. Son jeu et sa bonhomie légendaire ont fait merveilles dans Les Sopranos entre 1999 et 2007.

Malheureusement souvent boudé par le 7e Art, James Gandolfini nous a quitté en juin 2013 des suites d’une crise cardiaque. Ce dimanche, La Deux vous propose son avant-dernière apparition.

Résumé :

Depuis leur adolescence, Burt Wonderstone et Anton Marvelton partagent la même passion pour la magie. De tour en tour, ils sont devenus de grandes vedettes à Las Vegas. Grisés par le succès, ils ont laissé la routine s'installer et exécutent à présent sans enthousiasme des numéros usés. L'arrivée d'un brillant magicien des rues, Steve Gray, prêt à prendre tous les risques, bouleverse leur vie. Ils sont congédiés, se disputent et partent chacun de leur côté. Mais pour regagner le terrain pris par Steve, Burt et Anton vont devoir unir leurs efforts.

A voir dimanche 25 décembre à 20h05 sur La Deux.