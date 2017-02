" Jezabel ", la nouvelle série rock & roll sur La Deux

Jezabel, c’est l’histoire d’une jeune musicienne qui est sur le point de réaliser son rêve : une productrice est prête à lui donner sa chance. À condition que Jézabel lui amène des morceaux assez puissants et personnels pour l’imposer comme une artiste à part entière et faire oublier qu’elle est… muette.

Mais pour composer, elle doit d’abord retrouver sa mère qui l’a abandonnée peu après sa naissance. C’est le départ d’un voyage. Un périple au cours duquel Jézabel va tout perdre, traverser la solitude et la fête, l’amitié et la douleur… Et au bout du chemin, Jézabel se libèrera des silences qui paralysent pour recevoir la confiance qui donne des ailes. Chaque étape va composer note après note l'album qui lui donnera la parole !