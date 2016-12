Il y aura bien un film " Sex and the City 3 " !

Le site radaronline.com l'a annoncé hier: la saga des films "Sex and the City" continue avec un troisième opus !

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis et Candace Bushnell devraient reprendre le chemin des studios dès l'été prochain. Il a cependant fallu convaincre les actrices qui n'étaient pas toutes séduites par le projet initial. Le script a d'ailleurs été modifié afin de satisfaire l'interprète de cette chère Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker.

Cette histoire s'intègrerait dans la continuité des deux films précédents, eux-mêmes adaptés de la série de HBO. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule: La Deux vous propose "Sex and the City 2", ce mercredi 28 décembre à 20h35.