Il craque pour la danseuse de son enterrement de vie de garçon

Un marié qui tombe sous le charme de la danseuse qui vient enterrer sa vie de garçon, c'est déjà arrivé ! Et cela a inspiré l'histoire de la comédie "Ivresse et conséquences" à découvrir le samedi 25 février à 20h35 sur La Deux. Au casting, la merveilleuse Julia Stiles (Jason Bourne, Le sourire de Mona Lisa, Save the last dance) mais aussi Jason Lee ( Earl ) et Selma Blair ( La revanche d'une blonde )

Voici l'histoire qu'ils racontent sous la direction de Chris Koch.