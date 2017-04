Harrison Ford au casting du prochain Star Wars sur Han Solo ?

Du haut de ses 74 ans, Harrison Ford n'embarquera pas, cette fois, à bord du Faucon Millenium ! C'est Alden Ehrenreich qui reprendra le rôle du charismatique et charmeur flibustier.

Il était déjà mentor dans "Hunger Game", Woody Harrelson remet ça dans Star Wars en tant que mentor de Han Solo. Donald Glover, quant à lui, incarnera Lando Calrissian, campé dans les épisodes V et VI par Billy Dee Williams. Emilia Clarke de "Game of Thrones", Thandie Newton et Michael Kenneth Williams sont également attendus au casting.

Pour découvrir ce film, il faudra patienter jusqu'au 23 mai 2018, date de sortie sur nos écrans (le 25 mai aux États-Unis).