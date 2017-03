Léonardo DiCaprio en 7 minutes

Il n'aura pas fallu attendre son Oscar pour sa prestation dans The Revenant en 2016 pour savoir que Léonardo jouait dans la cour des grands. Jeune quarantenaire, il a déjà plus de 32 ans de carrière à son actif. Il a donné la réplique aux plus grands acteurs de sa génération et à inspiré des réalisateurs de renom. Voici, en 7 minutes, un aperçu de sa carrière...