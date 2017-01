Grease Live, la comédie musicale jouée en direct !

Au casting de cette comédie musicale, on retrouve des habitués du petit écran, comme : Aaron Tveit ("Gossip Girls"), Vanessa Hudgens ("High Scool Musical"), Mario Lopez ("Sauvés pas le gong") ou encore Kether Donohue ("You're the worst").

Résumé

Durant l'été 1958, Sandy Young, une étudiante en vacances, rencontre Danny Zuko, le chef de la bande des T-Birds. Leur idylle devrait être interrompue par la fin des vacances. Toutefois, le hasard fait que Sandy reste dans la région et qu'elle intègre le même établissement scolaire que celui où étudie Danny. Elle y rencontre un groupe de filles, les Pink Ladies, mené par Rizzo. Sans savoir qu'ils sont tout proches, Danny et Sandy racontent, chacun de leur côté, à leurs amis, leur amour de vacances. Danny et Sandy finissent ensuite par se rencontrer...