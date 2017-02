Gad Elmaleh plaque tout !

C'est pour réaliser son rêve que Gad Elmaleh a décidé de mettre un gros coup de pied dans sa vie. Il y a plus de 2 ans, Gad est parti à la conquête de l'Amérique. A 45 ans, l'humoriste vit une grande partie de l'année à New-York où il apprend l'Anglais et surtout l'humour américain.

Un très beau projet particulièrement difficile d’accès comme il l'explique au site 20minutes : " Depuis tout gamin, j’ai ce rêve de stand-up et des États-Unis. Et je suis en train de le réaliser. Je vais faire la première partie de Jerry Seinfeld. Mais ce n’est pas fini, c’est même dur, et ça te remet les pieds sur terre. En France, j’ai de la chance, je remplis des salles, je fais des interviews, je fais des selfies dans la rue. Mais là-bas, combien de fois m’a-t-on demandé la prononciation de mon nom. "

Gad Elmaleh a donc accepté de renouer avec l’anonymat. Il s'est produit dans de petits comedy club pour des cachets dérisoires : 30$ en semaine et 100$ le week-end. L'homme qui remplissait l'Olympia a dû tout réapprendre. Comment aborder un nouveau public - un humour différent - comment réinventer des sketchs sans tomber dans le piège de la réécriture de ces anciens succès français. Un travail qui paie pour celui qui disait sur Europe1, " J'ai l'impression que le Maroc, c'est ma mère. La France, c'est ma femme et New York, c'est ma maîtresse".