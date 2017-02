Dany Boon prépare "Une jolie ch'tite famille" ! Quid de SA famille ?

Et justement, en matière de famille, Dany Boon en connait un rayon ! Il est père de 5 enfants, Eytan, 11 ans, Elia, 9 ans, et Sarah, 6 ans qu'il a eus avec son épouse actuelle, Yaël mais aussi de Mehdi, 19 ans, né d'une première union et Noé, 17 ans, le fils de Judith Godrèche. L'acteur a choisi de vivre à Los Angeles pour préserver ses enfants du tapage médiatique.

Il expliquait dans l'émission Thé ou Café sur France 2 avoir une relation saine et zen avec ses enfants. "Le jour où mon fils à 10 ans a dit que son comique préféré c'était Jamel, je me suis dit c'est super. J'étais très content de ça. C'est mieux que d'être totalement admiratif du père, d'être dans l'ombre d'un père trop présent, imposant. Non j'ai une belle relation avec eux."