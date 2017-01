Dakota Fanning, de la graine de Star qui embrase Denzel Washington

Des enfants stars, Hollywood en a connu beaucoup. Mais des enfants stars qui ont continué à s'imposer au cinéma en grandissant, voilà qui est plus rare ! C'est le cas de Dakota Fanning. Aujourd'hui âgée de 22 ans, l'actrice a déjà à son actif une quarantaine de films.

En débutant sa carrière dès 7 ans, elle a pu jouer avec les plus grands: Tom Cruise, Kevin Bacon, Charlize Theron et on en passe. Un autre géant du cinéma l'a vite repéré: Steven Spielberg !

Ce lundi c'est au coté de Denzel Washington qu'elle incarne la petite Pita Ramos. Dans "Man on fire", le Mexique est en proie à une vague d'enlèvements sans précédent. Face au danger, certaines familles aisées engagent des gardes du corps pour assurer la protection rapprochée de leurs enfants.

C'est dans ce contexte lourd de menaces que débarque à Mexico l'ancien agent de la CIA John Creasy qui se voit proposer un job inattendu : bodyguard de la petite Pita Ramos, fille de l'industriel Samuel Ramos.

La fillette, précoce, pleine de curiosité et de vitalité, insupporte John par ses questions personnelles. Pourtant, au fil des jours, Pita parvient à percer ses défenses. Après bien des années, celui-ci retrouve le goût de vivre. C'est alors que Pita est kidnappée...