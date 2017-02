Concurrence entre les frères Affleck ? Un Oscar pour Casey, un flop pour Ben

Les deux frères lors de la promo de GONE BABY GONE - GABRIEL BOUYS - AFP

C'est donc désormais à Ben de répondre aux questions sur le succès de son frère, ce qu'il a dû faire à de maintes reprises lors de sa tournée promotionnelle. Alors, comment l'acteur vit-il la notoriété croissante de celui qui est de 3 ans son cadet ? Bien à en croire une interview donnée au magazine Closer : "Il n'a pas eu vraiment la chance qui a été la mienne à mes débuts et je suis content de constater qu'aujourd'hui, bien plus d'opportunités s'offrent à lui. C'est un acteur absolument remarquable. Il est extrêmement doué et talentueux. De plus, c'est un être vraiment bien et un père extrêmement attentionné."

Les frères vivait une relation fusionnelle pendant leur enfance. Ben a même offert un rôle à son frère dans son premier long-métrage, "Gone baby gone" (2007). Il ne pouvait donc que se réjouir de ce coup de projecteur sur Casey. Il aura malgré tout des conséquences sur sa propre carrière: il devra désormais partager la notoriété de son nom et subir la comparaison avec son frère... Mais après tout, chacun son tour !