Chaplin sur les planches !

Nous avons tous un rapport intime à Chaplin, un souvenir de film qui nous ramène à l’enfance.

Etonnamment, jamais encore le personnage public de Chaplin et son double à l’écran, Charlot, n’ont été portés sur scène en Belgique. Pour monter ce spectacle, tous ont travaillé sur le cinéma muet et sur le langage corporel et la pantomime, dont Chaplin est l’un des maîtres incontestés et emblématiques. Les splendides décors font également référence aux scènes cultes de ses films, revisitées avec poésie et drôlerie.

Dans le rôle de Charlie/Charlot, le fabuleux Othmane Moumen va vous enchanter en cette période de fêtes, dans ce défi qui lui tenait à cœur : marcher sur les traces de Charlot et de son génial créateur, Charlie Chaplin, le gosse de pauvres qui a fait fortune en jouant et rejouant sa pauvreté, en dénonçant jusqu’à sa mort les injustices sociales de son temps.

La soirée sera introduite par Elodie de Selys depuis les coulisses, lorsque les comédiens se préparent. Sur La Une mercredi 28 décembre à 22h05.