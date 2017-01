"Cassandre", la femme flic qu'on n'oublira pas de si tôt

Devant une clinique réputée d'Annecy, le capitaine Roche se fait tirer dessus. Un chirurgien accourt pour le secourir et Roche tombe inconscient, une image défile devant ses yeux : une jeune femme, aux yeux d'un bleu perçant, qui rit aux éclats comme poursuivie par une caméra.

Sauvé mais mal en point, Roche est alité. Cassandre et Evelyne sont à son chevet avec une question en tête: "Qui a bien pu vouloir tuer un flic ?!" Cassandre, l'ex-patronne du 36, et son équipe vont mener l'enquête et découvrir qui pouvait en vouloir assez à Pascal au point de le tuer.

Avec Gwendoline Hamon (Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Jean-Pierre Marchand)

Déconseillé aux moins de 10 ans