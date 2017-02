Californication : les infos très hot de David Duchovny

Pas d'inquiétude pour David ! L'info vient de sortir: à 56 ans, il domine largement le classement des " acteurs les mieux payés en 2017 " avec des revenus estimés à près de 58 millions d'euros selon le magazine People With Money.

L'acteur est aussi entrepreneur. Il pèserait actuellement près de 185 millions d'euros. Une fortune acquise grâce à ces prestations d'acteur mais aussi grâce à des placements boursiers et à la publicité. Il possède un large patrimoine immobilier, des restaurants, un club de foot à New York et une ligne de vêtements et de parfums.