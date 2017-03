"Byzantium" avec Gemma Arterton : les vampires n'auront jamais été aussi sexy

Les vampires ont toujours eu le don de subjuguer. Magnifiques et étincelants dans la saga "Twilight" - incarnés par de véritables icônes, Brad Pitt et Tom Cruise, dans "Entretien avec un vampire" - ou encore portant les traits d'envoutantes jeunes filles dans ce film "Byzantium" que vous propose prochainement La Deux. Parmi elles, Emma Arterton, ex-James Bond girl dont le talent et les traits ne peuvent que nous séduire !

Un film qui fait écho du BiFFF 2017, Le Festival international du film fantastique de Bruxelles qui se tiendra de 4 au 16 avril à Bozar.