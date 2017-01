Big Mamma et Mafia Blues : fous rires garantis !

Le samedi 7 janvier à 20h05 et le dimanche 8 janvier à 18h sur La Deux

Résumé (Big Mama)

Au sein du FBI, l'agent Malcolm Turner est réputé pour sa bravoure et son habileté. Passé maître dans l'art du déguisement, il sait en quelques minutes se fabriquer un nouveau visage, une voix et un look inédits pour infiltrer n'importe quel milieu. Après l'évasion d'un dangereux braqueur, Malcolm et son coéquipier planquent devant le domicile de son ex-petite amie et présumée complice, Sherry. Lorsqu'elle se réfugie chez sa grand-mère, Big Mamma, Malcolm n'hésite pas un instant à prendre l'apparence de la vieille dame pour recueillir son témoignage.

Dimanche à 20h15 sur La Deux

Résumé (Mafia Blues)

Si le psychiatre new-yorkais Sobel ne croit plus guère à l'efficacité de son savoir sur des patients atteints de névroses d'une banalité consternante, il va changer d'avis quand Paul Vitti, connu comme l'un des gangsters les plus puissants de New York, franchit autoritairement la porte de son cabinet. Le redoutable malfrat souffre d'étranges symptômes : bouffées d'angoisse, blocage, accès de culpabilité, crises de larmes incontrôlées. Il ordonne à un Sobel terrifié de le guérir rapidement car l'élection du nouveau parrain de la côte Est approche.