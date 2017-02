Année noire pour Sophie Marceau

L'histoire d'amour de Sophie Marceau et du réalisateur Andrzej Zulawski avait défrayé la chronique. Elle a 15 ans lorsqu'elle rencontre le réalisateur polonais, de 26 ans son ainé. Trois ans plus tard, ils débutent une histoire d'amour qui va durer 17 ans et dont va naitre un fils, Vincent. Malgré leur séparation en 2001, cette histoire a marqué et façonné Sophie Marceau. Mais le 26 février 2016, c'est le drame. Son "grand amour" décède à Varsovie. Sophie perd un mentor et le père de son enfant.