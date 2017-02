A 91 ans, Angela Lansbury rejoint le casting de "Mary Poppins Returns"

Du haut de ses (très) honorables 91 ans, Angela Lansbury fait son retour au cinéma ! Elle incarnera la femme au ballon, un personnage présent dans les romans de PL Travers, qui ont inspiré le classique de Disney.

Réalisée par Rob Marshall ("Into the woods", "Pirate des Caraïbes : la fontaine de jouvence"), cette suite de Mary Poppins se déroulera plus de 20 ans après les événements survenus dans le film sorti en 1964. Jane et Michael Banks sont devenus adultes et le benjamin de la famille est père de trois enfants. Après une perte tragique, ces derniers vont recevoir la visite de la nounou magicienne.

Emily Blunt jouera Mary Poppins. Ben Whishaw interprétera Michael Banks, le jeune père de famille, le chanteur portoricain Lin-Manuel Miranda incarnera Jack, un allumeur de réverbère et Meryl Streep sera Topsy, la cousine de la nounou anglaise.

La sortie en salles est prévue le 25 décembre 2018.