6 incroybales anecdotes sur le film "Seul au monde"

Tom Hanks, perdu et abandonné de tous, doit survivre pendant des années sur une île déserte... Le scénario de "Seul au monde" représente déjà à lui-seul une histoire incroyable. Et les anecdotes pour mettre en œuvre ce film de Robert Zemeckis (à qui on devait déjà Forrest Gump et Retour vers le futur) valent également le détour.

