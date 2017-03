Vendeurs et inventeurs qui révolutionnent votre maison

Dans l'espace dédié aux salons, Maurice s'est préparé comme un guerrier pour vendre ses canapés. Pour lui, la foire c'est la guerre ; la guerre pour obtenir les meilleurs emplacements, proposer les meilleurs produits et employer les meilleurs vendeurs. Entouré d'une équipe de choc, il a ses secrets pour ferrer puis faire craquer les clients. Maurice n'a pas droit à l'erreur : entre la location de son stand et les salaires de ses vendeurs, la foire de Paris représente pour lui un investissement de plus de 100 000 euros.



Les rois de la Foire, ce sont les camelots : Ludo et sa serpillère verte qui sèche toutes les surfaces ou encore Tony, le vendeur de poêles qui n'attachent pas. Ce sont les forts en gueule de la place. Certains travaillent en famille et leurs démonstrations sont de vrais show afin d'écouler tout leur stock et donner à leurs clients l'impression d'avoir fait une bonne affaire !



La Foire de Paris, c'est aussi le grand rendez-vous des inventeurs. Cette année, Grégory, 30 ans, rêve de remporter le concours Lépine avec des souliers inventés pour sa fiancée. Ce jeune ingénieur d'Airbus a tout plaqué pour créer des chaussures de Cendrillon. Vendues avec 3 hauteurs de talons différentes, les ballerines se métamorphosent en Stiletto, l'escarpin des séductrices. Remportera-t-il le grand prix ? Il aura face à lui plus d'une centaine de concurrents venus des quatre coins du monde.