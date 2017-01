C’est le principe de ce documentaire exceptionnel de 52’ consacré au film de tous les records : " le plus gros budget " de son époque en France, soit 14 millions de francs en 1966, mais aussi le " plus gros succès commercial " avec plus de 17 millions de spectateurs (avant d’être détrôné par " les chtis " de Dany Boon en 2008).

50 ans plus tard, " La Grande Vadrouille " est inscrite dans le patrimoine du Cinéma français, incarnée par le duo comique le plus populaire de tous les temps Louis de Funès / Bourvil, qui rassemblent toutes les générations lors de chaque diffusion à la télévision.

Ce sont justement des tandems de comédiens de différentes générations, tous admirateurs du film, qui nous livrent les nombreuses anecdotes " sur la route de la Grande Vadrouille " : Michel Boujenah, François Xavier Demaison, Bruno Solo, Mathilda May, Dominique Besnehard, Helena Noguerra, Antoine Duléry, Alice Pol, François Berléand.

Danièle Thompson, fille du célèbre réalisateur et co-scénariste à l’époque, nous raconte elle aussi l’histoire de ce film culte.

Retour sur un film phénomène, qui pourtant sur le papier n’était gagné d’avance : Faire rire avec la 2ème guerre, 20 ans après, était un pari risqué… mais un pari à la hauteur du talent de ses comédiens et de son réalisateur Gérard Oury.