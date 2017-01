Filmé sur cinq années, Rien n’est pardonné raconte l’histoire de Zineb El Rhazoui, une journaliste et activiste marocaine, devenue l’une des survivantes de l’attaque contre Charlie Hebdo à Paris. Lorsque le printemps arabe se transforme en automne islamiste, Zineb décide de quitter le Maroc. Ne pouvant trouver du travail, et inquiète pour sa sécurité, elle s’installe à Paris. Elle trouve une nouvelle famille professionnelle à Charlie Hebdo. Pour la première fois de sa carrière, elle peut travailler sans censure. Son bonheur enfin trouvé prend fin le 7 janvier 2015. Par hasard elle n’était pas présente quand les terroristes ont tué ses amis et collègues. Depuis ce jour, elle est devenue la femme la plus protégée de France, sous protection policière constante. D’abord choquée, elle décide vite de se battre contre le terrorisme et devient une figure médiatique contre l’Islam radical. Mais elle tombe enceinte et sa vision du futur s’en retrouve bouleversée. Comment construire une vie dans ces conditions ? À quoi va ressembler l’avenir de sa petite fille, entourée de gardes du corps ? Ce film suit Zineb avant, pendant et après les attaques contre le célèbre journal satirique. Le portrait intime d’une personne qui a dû payer le prix fort pour s’être battue pour ses idéaux. Ses opposants ne lui ont rien pardonné.