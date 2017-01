Retour aux sources raconte l'aventure de l'imprimerie.

Nous sommes au XVème siècle. L’imprimerie apparait au cœur de l’Europe, entre Strasbourg et Mayence. Elle permet un accès inédit à la connaissance. Et va révolutionner nos sociétés. Derrière cette invention, déterminante pour l’histoire de l’humanité, un nom qui revient obstinément : Gutenberg !

Mais qui est-il réellement ? Quelle est sa part exacte dans la naissance de l’imprimerie ? Pourquoi a-t-il laissé tant de traces dans les archives judiciaires de l’époque ? Que sait-on de ses motivations ? Comment expliquer qu’il n’a jamais connu la gloire de son vivant ? Pour répondre à ces questions, le film multiplie les terrains d’investigation. Il s’agit d’abord d’interroger les meilleurs spécialistes de l’histoire du livre partout en Europe. Mais aussi de convoquer la science afin de pousser au plus loin l’examen des premiers ouvrages imprimés. Là où résident les secrets de la technique imaginée par Gutenberg. L’enquête ne s’arrête pas là et s’emploie à exhumer les documents qui vont nous dévoiler les dessous de l’affaire. Ce sont des archives de procès, des actes notariés, des lettres qui témoignent des tourments et des difficultés de l’inventeur face à son époque. Grace à ces " révélations ", il est possible de comprendre et de reconstituer les moments les plus marquants de la vie de Gutenberg.

L’histoire racontée dans ce grand docu-fiction est une épopée véridique. Elle met en lumière un personnage étonnant, à la fois querelleur, habile en affaire, inventeur visionnaire et obstiné. Mais elle décrit aussi la mécanique de l’invention elle même dans son contexte. C’est à dire les outils, les moyens financiers, les stratégies qui ont été nécessaires pour la mettre au point en cette fin troublée du moyen âge. Voici donc l’histoire de la naissance tumultueuse d’une invention destinée à changer le monde.

Pour commenter cette passionnante histoire, elle sera entourée du réalisateur du film, Marc Jampolsky, et de Philippe Desmette, historien médiéviste aux facultés universitaires St Louis.

Gutenberg, l'aventure de l'imprimerie

