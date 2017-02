Retour aux sources : Les derniers secrets d'Hitler

Quelques jours avant son suicide, le 30 avril 1945, Hitler est terré dans son bunker à Berlin, avec Eva Braun, et sa garde rapprochée. Passant de l’abattement à des crises de rage folle, le Führer vit ses ultimes moments, hanté par la trahison des uns et la lâcheté des autres. Une atmosphère de fin de règne, un huis clos crépusculaire qui a longtemps conservé de grandes zones d’ombre. Les historiens pensaient avoir consulté toutes les archives existantes et accessibles.

Mais grâce à un officier français aujourd’hui disparu, le commandant Raymond Rose et à un collectionneur français, ce sont de nouvelles archives politiques et personnelles qui sont révélées pour la première fois. Ces documents uniques permettent de mieux analyser les derniers jours d’Adolf Hitler et Eva Braun. Ils nous permettent de vivre de l’intérieur ce sinistre compte à rebours. Heure par heure, jour après jour, nous allons découvrir à travers ce documentaire tout ce que le Führer a pu dire, écrire ou penser avant qu’il ne se tire une balle dans la tête au cours de cette fameuse après-midi du 30 avril 1945. Ces documents sont les lettres, télégrammes (échangés entre Hitler et Goering), et retranscriptions de conversations, au sein même du Bunker. Ils éclairent d’un jour nouveau la fin de la machine de mort nazie.

Pour commenter ce documentaire, Elodie de Sélys sera entourée d'Alain Collignon, historien au Cegesoma et de Bénédicte Rochet historienne aux Facultés universitaire de Namur