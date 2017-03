Retour aux sources : Les années de plomb, une tragédie italienne

Le 12 décembre 1969 à Milan, une bombe explosait dans la Banque nationale de l'agriculture Piazza Fontana. Bilan : 17 morts et 88 blessés. Très vite, la police oriente, sans véritable preuve, l’enquête vers les milieux d’extrême gauche. Cet attentat signa le début des années de plomb que connut l’Italie. De cette explosion de la piazza Fontana en décembre 1969 à Milan au massacre de la gare de Bologne en août 1980, en passant par l’assassinat de l’ancien président du conseil, Aldo Moro, en mai 1978, la violence a frappé en Italie comme nulle part ailleurs en Europe de l’Ouest.

Le sang versé des "années de plomb" a miné ce pays de 1969 à 1982. Epoque d'extrémismes, de massacres, d'attentats avec pour point d'orgue l'exécution par les Brigades Rouges d'Aldo Moro, promoteur du compromis historique et de l'ouverture au communisme à l'italienne. C'est justement pour contrer cette ouverture qui ravit Moscou et inquiète Washington que les Etats-Unis mettent sur pied une armée secrète sous un commandement conjoint avec l'OTAN : les réseaux Gladio. L'objectif est de faire front au communisme. La stratégie est double : créer un climat de tension et d'insécurité et dans un second temps rétablir l'ordre en éliminant les mouvements de gauche. Ces douze années de terrorisme et de manipulations vont changer l'Italie à tout jamais. Une guerre civile à basse intensité et une plaie ouverte pour l’Italie, qui, quarante ans plus tard, peine encore à démêler l’écheveau des responsabilités.

Pour commenter ce documentaire, Elodie de Sélys a invité Anne Morelli, historienne de l’ULB d’origine italienne