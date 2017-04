Retour aux sources : Léonard De Vinci, accélérateur de science

Ce documentaire révèle comment le maître italien se fait le formidable passeur de techniques et de savoirs anciens et contribue ainsi à façonner l’avenir. Nous découvrons comment sa curiosité insatiable le conduit à élaborer des connaissances scientifiques et technologiques jusqu’ici ignorées par la culture européenne. À travers ses propres observations et expérimentations rigoureuses, nous découvrons également la manière dont il les a explorées, transformées, augmentées et concentrées, formant un savoir qui constituera le fondement d’une nouvelle ère scientifique. Les séquences de fiction plongent le public dans la Renaissance italienne, à une époque où la recherche scientifique était l’égale de tous les arts. La productivité intellectuelle de la Renaissance italienne est alors le terreau fertile d’une nouvelle philosophie, l’Humanisme, courant influant profondément le travail de Léonard de Vinci. Mais son parcours révèle aussi la part sombre d’une époque au sein de laquelle il faut se battre pour trouver sa place. Stigmatisé parce qu’homosexuel et défavorisé par ses origines modestes, l’homme est contraint de lutter au quotidien pour s’imposer dans le grand cercle intellectuel des humanistes.

Des entretiens avec des historiens de renom interrogent sa place dans cette époque unique et suivent les méandres surprenants par lesquels des œuvres fondamentales trouvent leur chemin vers l'Italie du 15ème siècle. Des spécialistes nous démontrent à quel point il a puisé et développé ses idées grâce à ces savoirs ancestraux. En prophétisant l’avenir tout en se réappropriant le passé, ses travaux dessinent une œuvre unique qui inspire et fascine encore aujourd’hui.