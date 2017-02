Retour aux sources : La montagne d'Hitler

Dans les Alpes Bavaroises, certains la surnomment encore " la Montagne Brune ". Pour les centaines de milliers de touristes qui se rendent chaque année à l’Obersalzberg, difficile d’imaginer qu’il y a 70 ans, ce paysage de carte postale abritait le deuxième lieu de pouvoir du régime nazi. Devenu chancelier, Adolf Hitler y passe plus de 1000 jours. Soit un quart de son règne.

Au fil des ans, ce qui n’était que sa résidence secondaire se transforme en gigantesque complexe sécurisé assorti d’un réseau souterrain tentaculaire. Depuis l’immense fenêtre de son chalet futuriste, Hitler a vue sur l’Untersalzberg et au loin, l’Autriche, sa mère-patrie. Perché à 1800m d’altitude à flanc de montagne, son " nid d’aigle " offre une vue panoramique sur le cirque montagneux. Mais qu’on ne s’y méprenne pas : à l’Obersalzberg, le Führer ne vient pas respirer l’air pur des Alpes. Entouré de ses proches collaborateurs et de sa maîtresse Eva Braun, il mûrit ses stratégies, reçoit ses généraux et beaucoup de personnalités étrangères. Politiquement, il se sert du cadre bucolique des alentours pour maintenir la fiction du chancelier du peuple.

En appréhendant l’ère du " Berghof " par le biais d’une véritable enquête scientifique basée sur des récentes découvertes de vestiges ainsi que d’images d’archives et d’images de synthèse, ce documentaire nous plonge dans le passé aux côtés des tristement célèbres acteurs du IIIème Reich.

Pour commenter ce documentaire, Elodie de Sélys sera entourée de Joel Kotek, historien de l’Université Libre de Bruxelles et de Alain Colignon, historien au Cegesoma, le Centre d’Etudes et de documentation Guerre et sociétés contemporaines.