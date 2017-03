Retour aux sources : John Cockerill, toute une histoire

Le 29 janvier 1817 - il y a 200 ans, un jeune Anglais achète le château de Seraing, ancienne résidence d’été des princes-évêques de Liège, pour y fabriquer des machines à vapeur. Ce faisant, John Cockerill donne l’impulsion à une véritable révolution industrielle dans une vallée qui, par la volonté de grands capitaines d’industrie et par le savoir-faire de sa population, allait porter la réputation du Pays de Liège dans le monde entier. Industriel hors-normes, John Cockerill a fait preuve, durant toute sa vie, d’un dynamisme, d’un esprit d’avant-garde et d’une clairvoyance exceptionnels.

Après sa mort, en 1840, les établissements Cockerill ont magistralement poursuivi leur essor. Aux activités initiales - la mécanique, puis la sidérurgie, sont venus s’ajouter de nouveaux métiers, en lien avec les progrès de la technologie et l’évolution des besoins de la société civile.

Aujourd’hui, la sidérurgie liégeoise ne brille plus de tous ses feux. Comme tant d’autres, sur le continent européen, ses hauts-fourneaux se sont éteints. Pourtant, Seraing est en train de redevenir un foyer d’innovation industrielle dont la société CMI (Cockerill Maintenance & Ingénierie) apparaît de plus en plus comme le fer de lance. Elle a entrepris de relever les nouveaux défis technologiques dans ses cinq grands secteurs d’activité (Energie, Environnement, Défense, Industrie, Services). Créée en 2002, sur les bases de l’ancienne Division mécanique de Cockerill, CMI occupe aujourd’hui 5.000 collaborateurs dans le monde entier et s’inscrit dans la longue tradition industrielle initiée par le fondateur.