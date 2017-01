Retour aux sources : Albert Einstein. L'homme et le génie

Albert Einstein est certainement le scientifique le plus célèbre au monde. Véritable icône, son image rapporte chaque année plusieurs millions d’euro ! Jamais aucun scientifique n’a attiré autant l’attention du grand public. Pourtant, à l’origine de tout cela une théorie que peu de personne, y compris les scientifiques, ne comprenait à l’époque : la théorie de la relativité.

En 1915, Albert Einstein bouleverse les lois sur l’univers : le temps et l’espace sont relatifs : un mètre n’est pas partout un mètre et une seconde ne dure pas toujours une seconde. Pour en arriver à cette conclusion étonnante, il lui aura fallut 36 ans… De la découverte de la boussole à 5 ans jusqu’à la théorie de la relativité, c’est tout un parcours de vie et de pensées qui a façonné son intelligence. Une intelligence surprenante et que d’aucun qualifierait d’hors-norme, d’exceptionnelle. Mais quel est ce parcours ? Quelles découvertes scientifiques lui ont permis de construire peu à peu la théorie de la relativité ? Quelles observations, quelles pensées, quelles déductions lui ont permis de poser des lois allant contre tout ce qui a été admis jusque-là ?

Encore aujourd’hui, tout le monde salue le génie d’Albert Einstein, sans pour autant trop savoir pourquoi. Tout au plus sait-on qu’il a révolutionné les lois de l’univers et il n’est même pas sûr que l’on sache que l’application la plus concrète que l’on connaisse de la théorie de la relativité générale soit un objet du quotidien : notre GPS. Albert Einstein, un génie donc. Mais que sait-on vraiment de ce génie ? Avec l’aide d’historiens des sciences, de philosophes ou encore de physiciens, ce documentaire dévoile les mécanismes en jeu dans l’un des cerveaux les plus puissants du XXème siècle.

Pour commenter ce documentaire intitulé "Albert Einstein, l’homme et le génie" et réalisé par Nadège Demanée, Elodie de Sélys recevra Franklin Lambert, professeur émérite de la VUB, auteur d’un ouvrage intitulé "Petit pays, grandes destinées : Einstein et la Belgique", le célèbre physicien étant passé à de multiples reprises par la Belgique