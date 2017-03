Retour aux sources : " 170 ans de liberté "

Le libéralisme – dont on situe généralement la naissance avec la parution du livre " La Richesse des Nations " d’Adam Smith en 1776 – repose sur trois piliers : philosophique, économique et politique. Dans son ouvrage, Smith pose les bases du libéralisme économique en prônant la liberté des échanges.

Le libéralisme a marqué l’histoire de la Belgique depuis sa naissance, dans les tensions entre catholiques et anti cléricaux. Il est à l’origine de la création de la Belgique et fût particulièrement influencé par le siècle des lumières et la Franc maçonnerie belge. C’est dans la loge " Les Amis Philanthropes " de Théodore Verhaegen que la volonté d’opposer au pouvoir catholique en place un courant de libre pensée est né. La Constitution de 1831 est considérée comme l’une des plus libérales en Europe, à l’époque.

Plusieurs personnalités ont accepté de nous raconter cette histoire qui commence en 1846 avec la fondation du Parti Libéral, le premier parti politique créé en Belgique. Parmi eux : Florence Caeymaex Maître de recherches au FNRS et professeur à l’ULG - Bruno Colmant, économiste à la Banque Degroof Petercam - Jacques Lemaire, professeur à l’ULB - Pascal Delwit politologue de l’ULB - l’historien de l’ULG Francis Ballace - Hervé Hasquin, ancien ministre libéral et Secrétaire perpétuel Académie Royale de Belgique ou encore Marc D’Hoore, historien et conservateur à la Bibliothèque Royale de Belgique.

170 ans de liberté offre une vision surprenante et révèle certains aspects méconnus du libéralisme qui est à l’origine de la création de la Banque Nationale de Belgique, de la création de la sécurité sociale ou encore de la lutte contre le Rexisme aussi. Il revient aussi sur le parcours de personnalités comme John Cockerill ou Ernest Solvay qui ont porté la Belgique au sommet, grâce à la liberté d’entreprendre. Enfin, il nous fera découvrir la contribution, au sein de la famille libérale, de personnalités telles que Charles Rogier, Paul Hymans, Victor Delaveleye, Roger Motz, Omer Vanaudenhove ou encore Jean Gol.