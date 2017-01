Princes d'Angleterre, le business du coeur

La bienfaisance est au coeur de la monarchie avec tout le sérieux et le pragmatisme anglo-saxon qu'on lui connaît. La dimension marketing de cette démarche est savamment utilisée par les services de communication de Buckingham. Mais, les bienfaits de ces fondations, qu'elles touchent la pauvreté, la maladie, l'emprisonnement, l'éducation, l'écologie, l'entreprise ou encore le monde animal sont bien réels. Ce documentaire ouvre une fenêtre éclairante sur les emplois du temps princiers. Militants de la bienfaisance dans le monde, les princes - mais aussi les princesses, et Lady Di modernisa le genre - se doivent de justifier leur train de vie privilégié. Faire la charité est un devoir. Mettre son aura au service des plus démunis, pour générer des millions de livres, est la façon royale de réparer les ravages des politiques gouvernementales. La charité en lieu et place de l'équité : le sujet fait débat. La famille royale parraine trois mille oeuvres caritatives dont 1500 sont sponsorisées par la Reine et le Prince Philip. Cela a commencé avec George III, soucieux des conditions de vie des prisonniers. Puis, Victoria s'est intéressée aux bas-fonds et a fait promulguer une loi rendant illégal tout logement insalubre. Plus près de nous, le prince Charles a créé, en 1976, le Prince's Trust : active dans le développement personnel, cette association a changé la vie de huit millions de personnes dans le monde. L'acteur Idriss Elba a pu en profiter. Il explique comment. Avec Harry, William et Kate, un nouveau souffle est donné à cette démarche qui concilie royauté et humanité.