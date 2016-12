Planète animale: un documentaire évènement inédit de la BBC

Il y a 10 ans, Planète Terre avait redéfini la façon de filmer la nature, nous livrant ainsi le portrait le plus abouti de la vie sur Terre. Dix ans plus tard, les progrès de la technologie du cinéma et la compréhension du monde naturel permettent de révéler la vie sur Terre avec une perspective complètement nouvelle. Planète animale nous permet à présent de vivre le monde naturel du point de vue des animaux eux-mêmes. En voyageant à travers les jungles, les déserts, les montagnes, les îles, les campagnes et les villes, à travers ces paysages emblématiques, nous allons découvrir les capacités remarquables des animaux à surmonter les défis pour survivre dans les endroits les plus sauvages sur Terre. Ce documentaire va nous faire découvrir la vie des animaux comme nous ne l’avions jamais vu auparavant, en grande partie grâce à des technologies qui étaient encore inexistantes ou inabordables en 2006, telles que les caméras 4K, du matériel d’enregistrement à distance de haute qualité et surtout les drones. Ces nouvelles technologies permettent de nous faire vivre des tranches de vie de nombreuses espèces animales avec un niveau de détails inégalé. Nous allons vivre des rencontres les yeux dans les yeux avec des créatures incroyables à travers des étendues sauvages. Nous sommes véritablement plongés dans des paysages incroyables en partageant les moments les plus cruciaux de la vie des animaux.

Planète Animale: c’est quatre ans de production, plus de 2000 jours de tournage et plus de 70 cameramen pour un portrait détaillé de la nature de notre planète. Des images d’une beauté à couper le souffle mises en musique par Hans Zimmer, compositeur également des musiques des films Inception, Gladiator ou encore Pirates des Caraïbes.