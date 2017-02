Paris : dans les coulisses de la capitale

Sous les plus belles avenues, les égoutiers assurent l'hygiène et la sécurité. 36 agents prêts à intervenir en cas d'odeurs nauséabondes et d'égouts bouchés. Parmi eux, Stéphane et Rémy. Les 2 hommes parcourent les quelques 2 400 km d'artères souterraines, au milieu d'eaux usées et infestées de moustiques. Un travail éprouvant.

Pour que la ville reste propre, la mairie investit un demi-milliard d'euros pour faire face à un flot incessant d'ordures. Avec 3 000 tonnes d'ordures jetées chaque jour, les rues de la capitale peuvent vite devenir insalubres. Pour faire disparaître ces détritus, trois déchetteries ont été installées dans la capitale. Mais il faut contrôler les odeurs et rassurer les riverains quant aux polluants générés par le four... Du dédale des égouts aux transformateurs électriques, nous aurons accès à des lieux sensibles, interdits au grand public.

Nous serons également dans les coulisses des rencontres au sommet qui font le prestige de la capitale ; lors de soirées d'exception où la mairie brille de tous ses feux. Car les salons somptueux de l'Hôtel de Ville se louent pour des évènements privés. Le créateur Yohji Yamamoto y a récemment organisé son défilé. 550 invités ont été triés sur le volet. Le tout sous la surveillance d'Esther Palacci, en charge du protocole. Dotée d'un budget de 8 milliards d'euros par an, la Mairie de Paris est l'un des plus beaux palais de la République. Cette forteresse de 50 000 m² en plein coeur de Paris regorge de pièces plus majestueuses les unes que les autres. Comme le bureau de la Maire, Anne Hidalgo.