Mariages mixtes

D’après les dernières statistiques, un couple sur six qui se marient aujourd'hui en Belgique est mixte. En France, on compte un mariage mixte sur quatre est mixte. Mais derrière des statistiques, il y a des histoires singulières. Trois couples ont accepté de partager devant les caméras, le stress des préparatifs et l'excitation du jour J avant le mariage et de livrer ainsi un bout de leur histoire. En région parisienne, Susene, une jeune femme de 22 ans d'origine sri lankaise, a dû se battre pour que sa famille accepte Amaury. Ce grand blond aux yeux bleus n'avait pas du tout le profil du gendre idéal. Amaury va devoir les persuader de lui accorder la main de leur fille... et initier sa propre famille aux traditions sri-lankaises. L'idylle d'Anaïs et de Huan a débuté en Chine il y a trois ans. A l'approche du mariage, les familles doivent se rencontrer. Comment vont-elles communiquer ? Chez Anaïs, personne ne parle chinois et les proches d'Huan ne maîtrisent pas le français, ni l'anglais. Pour la famille du marié, ce seront les premiers pas en France. Un véritable choc culturel. Yacine, 32 ans, français d'origine marocaine, est musulman, tandis que sa compagne, Florence, est catholique. La mère de Yacine rêve d'un mariage dans la plus pure tradition marocaine, mais les tourtereaux voient les choses différemment.

Que ces amoureux ne viennent pas du même pays, qu'ils n'aient pas la même religion ou la même culture ils s'aiment et vont se dire oui, envers et contre tout. Ces unions d'une grande richesse culturelle sont parfois déroutantes pour les familles. Mais si les familles ont parfois du mal à accpeter les différences, l’amour triomphe souvent des préjugés.