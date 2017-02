Les rebouteux et les médecines paralèlles

C’est une tendance de fond. Aujourd’hui un français sur deux a recours aux médecines douces ou parallèles. Au-delà de l’homéopathie ou de l’acupuncture, il y a tous ces guérisseurs : les chamans mais aussi les bons vieux magnétiseurs ou rebouteux qui ont toujours pratiqué dans nos campagnes et qui connaissent aujourd’hui un regain de succès. Ils seraient entre 3 et 5 000 en France à travailler en parallèle de la médecine officielle. La médecine moderne, l’hôpital, commencent même à leur faire une place. A Annemasse l’hôpital public permet aux patients victimes de brûlures d’avoir recours pour soulager leurs souffrances à des " coupeurs de feu " à l’efficacité spectaculaire. Mais attention dans ce maquis des guérisseurs il y a aussi des escrocs qui n’en veulent qu’à votre porte-monnaie. Il suffit pour cela d’aller à la rencontre des marabouts et désenvouteurs qui font leur publicité en laissant leurs cordonnées dans les boites aux lettres. Parfois ils demandent plusieurs d’euros à des personnes crédules pour une séance de magie noire. Beaucoup plus grave, certains guérisseurs au fonctionnement sectaire profitent du désarroi des malades pour recommander l’abandon des médicaments et même de la chimiothérapie en cas de cancer. C’est le cas de la " biologie totale " dont le fondateur est emprisonné en France mais dont certains disciples continuent d’exercer leur influence. Hélène Jammes a enquêté également sur la " grande mutation ", un mouvement de pensée, qui se propose de diagnostiquer les maladies avec un pendule. Elle retrouvé son créateur, un ancien chercheur au CNRS, qui pour la première a accepté de répondre aux questions d’une équipe de télévision. Alors lorsque l’on touche à l’inexplicable, comment se prévenir face aux dérives ? Voici une enquête sur ce monde des guérisseurs où le meilleur peut côtoyer le pire.