Inspiré du livre " Le Monde des ombres : au coeur du commerce international des armes " d'Andrew Feinstein - auteur sud-africain, ancien membre de l’ANC et qui vite actuellement en Grande-Bretagne

Ce film explore les dessous du commerce international des armes - un business dont les gains se comptent en millions de dollars et les pertes en vie humaines… Un monde de l’ombre qui mêle trafiquants d’armes, cupidité et corruption et dont les services secrets, commandants militaires et dirigeants internationaux ont connaissance. Au travers des témoignages de journalistes d’investigation, de marchands d’armes, de lobbyistes, de politiciens et d’initiés, ce film montre à quel point le commerce international des armes menace la démocratie. Dans les pays où les armes sont utilisées, mais aussi en Occident, d’où elles proviennent. Le cinéaste Johan Grimonprez alterne interventions d’experts, images d’archives et réflexions philosophiques dans un discours ferme contre cet univers d’antichambres obscures et dans un plaidoyer pour plus de de transparence, d’ouverture et de dialogue. Comme le formulait l’historien Howard Zinn, “Ce n’est pas parce que la guerre a dominé notre histoire qu’elle doit faire partie de l’avenir.