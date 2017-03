Le fils de Neandertal ou le secret de nos origines

Homo Sapiens, l’homme moderne, est-il la seule espèce humaine sur Terre ? L’étape ultime de notre évolution. C’est ce que l’on croyait… jusqu’à la découverte d’un étrange corps fossilisé vieux de plusieurs milliers d’années qui remet en question tout ce que nous pensions savoir et qui nous rappelle combien les connaissances sur nos origines peuvent à tout moment être ébranlées. La sépulture est porteuse d’une révolution, qui nous renvoie aux sources du métissage primitif. Depuis 2006, nous savons que Sapiens et Neandertal ont mélangé leurs gênes et que ces épisodes ont laissé des traces jusqu’à aujourd’hui, puisqu’une partie de l’humanité porte des gênes hérités de Neandertal dans son génome, entre 1 et 4 %. La présence de ces gênes archaïques permet à certaines caractéristiques physiques ou pathologiques de se développer. Ce métissage ancien influence donc encore aujourd’hui notre santé, et nos comportements. Neandertal est notre cousin, voilà peut-être pourquoi, depuis toujours, il fascine l’homme moderne. Son image se modifie au fil des découvertes archéologiques. Il n’est pas inférieur à nous, juste différent.

Pendant des mois, préhistoriens, paléoanthropologues et généticiens ont travaillé d’arrache-pied, pour percer les secrets de la sépulture, la plus grande découverte archéologique du 21ème siècle. Une véritable bombe scientifique en tout cas qui va révéler un des grands mystères de notre passé et apporter de nouvelles réponses sur ce que nous sommes aujourd’hui.