La vie à venir

En Belgique environ 10.000 bébés naissent prématurément chaque année, soit environ 8% des naissances.

Durant plusieurs semaines, le réalisateur Claudio Capanna a installé sa caméra dans le centre de néonatologie de l’hôpital Erasme à Bruxelles pour saisir au plus près d’eux, le combat pour la vie que mènent ces nouveaux nés fragiles et leur famille. Il y a capté les premières semaines délicates de la vie des jumeaux Eden et Léandro nés grands prématurés. Hors du ventre de leur maman Laurence, ils se retrouvent précipités dans un monde hospitalier hostile et inquiétant, fait de bruits de machines et de médecins en blouse blanche. Au fil des semaines au service de néonatologie, la mère et les enfants luttent pour leur survie. Hémorragies, problèmes respiratoires … Entourée de l’équipe médicale, Laurence vit au rythme des jumeaux, entre espoirs d’amélioration, fatigue, déception et peur de la mort. Le lien qui les unit est organique, vital. Ensemble, ils livrent un combat acharné pour la vie.

Ce documentaire a déjà été sélectionné dans de prestigieux festivals internationaux : au Festival DOC de LEIPZIG et à l’IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam).