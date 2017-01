La Plus Belle Ville du Monde traite un phénomène nouveau et surprenant bien étudié par la science : le retour inattendu de la nature dans les cités. Depuis 10 ans, Paris est devenu la terre d'accueil de plus en plus d'espèces, le terreau d'une biodiversité foisonnante : un véritable Eldorado pour des milliers d'animaux qui viennent s'y installer ou y faire escale. Cette biodiversité s'est adaptée à la vie urbaine, inventant des solutions nouvelles dans un environnement changeant et réalisant même des prouesses pour cohabiter avec les hommes. Des faucons de la tour Eiffel, aux renards du Père-Lachaise, il existe un Paris que l'on ne soupçonne pas...