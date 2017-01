La face cachée des Universités américaines

Bâtiments grandioses, équipements dernier cri, pom-pom girls vitaminées, les facultés américaines fascinent et vendent une image de perfection académique, à prix d'or. Aux États-Unis, une année universitaire peut coûter jusqu'à 50 000 euros. Un rêve auquel accèdent 8 000 Français chaque année. Comment certains jeunes parviennent-ils à se faire recruter et payer intégralement leurs études Outre-Atlantique ? Quelle réalité vont-ils découvrir dans ces universités ? Aux États-Unis, pour financer ses études, un adolescent sur trois s'endette. Sous pression, les étudiants n'ont pas droit à l'erreur : pour tenir et augmenter leurs performances intellectuelles, ils sont de plus en plus nombreux à se procurer sous le manteau des " study aids ", des produits dopants. Fausses ordonnances, deals organisés sur internet : le trafic de ces drogues spécialement dédiées aux campus prend aujourd'hui une ampleur inquiétante. Pour rembourser leur prêt, certaines jeunes filles ont recours à des pratiques très proches de la prostitution. Elles financent tout ou partie de leurs études en fréquentant des hommes riches et plus âgés. Voici donc un voyage dans cet unviers souvent méconnu où se mélangent les paillettes, les espoirs et les désillusions.