La disparition de Marita Veron

Cela fait 15 ans que Marita Veron a disparue sans laisser de trace le 03 avril 2002. Elle n’avait que 21 ans. Sortie de chez elle pour un simple rendez-vous médical, elle n’est jamais revenue au désespoir de sa mère Susana et de sa fillette, Mica. Dès la disparition de Marita, Susana comprend que quelque chose de grave est arrivé. Les services de police, corrompus, lui tournent le dos. Seule, avec son mari, et avec l'aide d'un commissaire solitaire, Susana se lance alors à la recherche de sa fille. Elle découvre que Marita a été enlevée par des réseaux mafieux de la traite des personnes. Sa fille est donc prostituée de force. Susana va parcourir les maisons closes du pays, et se fait même passer pour une prostituée pour retrouver sa fille. Les menaces, les intimidations, la corruption… Rien ne l’arrête. Sur ce chemin périlleux, elle arrive même à libérer 120 filles de bordels clandestins et créera une fondation pour les accueillir et accompagner les familles des victimes. Un combat qui a fait de Susana Trimarco une véritable héroïne en Argentine. Une femme qui n’a peur de rien et qui a même réussi à traduire devant la justice 13 figures locales de cet odieux trafic et à faire tomber un bon nombre de mafieux. Aujourd’hui Susana est à la tête de la Fondation qu’elle a créée. Elle s’occupe de 8500 victimes sauvées de la traite des êtres humains. Mais elle n’a toujours pas retrouvé sa fille Marita. Voici la parole de celle qui défie pouvoir et mafia au péril de sa vie et qui est devenue le symbole de la lutte contre l’esclavage sexuel en Argentine.