La débrouille, malheureusement de plus en plus courante…

Avec la crise, ils sont de plus en plus nombreux à devoir y avoir recours. Aujourd'hui, la débrouille fait partie du quotidien de millions Français. Que ce soit pour se nourrir, pour se loger, pour s'habiller, pour faire réparer sa voiture, le système D devient même parfois un art de vivre.

Un business florissant qui fait les bonnes affaires des magasins de déstockage, des solderies ou encore des dépôts vente. Certains professionnels ont bien compris que les millions de chasseurs de bons plans étaient une clientèle en constante augmentation.

Plus récemment, le luxe s'est invité dans ce marché lucratif. Aujourd'hui, pour briller lors d'une soirée, on peut porter une robe Chanel, Dior ou Gauthier, pour quelques centaines d'euros. De plus en plus de jeunes femmes n'hésitent pas à louer des tenues de créateurs pour épater la galerie.

