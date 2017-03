Hors de contrôle : l'incendie du tunnel du Mont Blanc

24 mars 1999 : Une terrible fumée noire s'échappe de l'un des plus longs et plus célèbres tunnels au monde : le tunnel du Mont-Blanc. Ce jour-la, l'explosion d'un camion frigorifique belge semi-remorque provoque un terrible brasier. En quelques minutes à peine, les flammes vont dégager une fumée asphyxiante et faire grimper la température à plus de 1200 degrés. Les pompiers mettront plus de 53 heures à venir à bout des flammes. 39 personnes y perdont la vie. Cet incendie reste à ce jour le plus meurtrier de l'histoire des tunnels. Comment ce tunnel, véritable prouesse technique, a-t-il pu s'embraser aussi vite ? Pourquoi les pompiers n'ont-ils pas pu s'approcher de l'incendie et porter secours aux victimes ? Un tel incendie pourrait-il se reproduire ? Grâce à des images 3D inédites, nous allons vous faire revivre ce qu'il s'est réellement passé techniquement et scientifiquement. Les plus grands spécialistes: ingénieurs, experts et pompiers mais également les personnes qui ont survécu à cette catastrophe donneront leur témoignage pour comprendre ce qui s’est réellement passé, seconde par seconde et comment l'incendie a réussi à se propager.

Le 5 mars 2002, soit 3 ans après la catastrophe, le tunnel du Mont-Blanc a rouvert ses portes. Près de 400 millions d'euros ont été investis pour reconstruire et moderniser le tunnel. Entièrement rénové, il dispose désormais d'équipements de sécurité de haute technologie pour accueillir plus de 5 000 usagers au quotidien.