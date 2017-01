Pour rendre compte de la saga de la famille Bettencourt et de son royaume, L’Oréal, on peut bien sûr parler chiffres : 25,3 milliards de chiffre d’affaires, 140 pays, 82.900 collaborateurs, 497 brevets, salaire annuel de 4 millions d’euros pour son PDG, Jean-Paul Agon ; fortune personnelle estimée à 30 milliards pour Liliane Bettencourt. Mais au-delà de ces chiffres qui donnent le tournis, ce documentaire vise non pas à sous-estimer le poids de l’argent, mais à éclairer la saga de L’Oréal et de la famille qui l’incarne, les Schueller-Bettencourt, par un autre biais que celui dont se sont saisis la presse et l’opinion.

Des succès aux scandales, ce film retrace la saga de la famille Bettencourt, la plus grande fortune de France, depuis le début du siècle dernier, et la création de son royaume : L’Oréal. Le nom de cette famille a fait la Une de l’actualité judiciaire. Mais au-delà des affaires, le psychanalyste Gérard Miller nous offre un autre regard sur l’histoire de cette famille. " Fortune et infortunes des Bettencourt " : un documentaire de Gérard Miller et Anaïs Feuillette à voir sur La Une le mercredi 1er février à 22h05.

L’incroyable aventure d’une petite affaire devenue l’archétype de la beauté et du glamour s’incarne à travers les personnalités hors du commun qui ont accompagné son succès, à commencer par son créateur, Eugène Schueller – le père de Liliane Bettencourt. Il nous raconte l’histoire d’une famille étonnante, si riche et si mystérieuse, faite de réussites et de secrets inavoués, de culte de la discrétion et de scandales publiques. Cela donne une fresque, digne d’un roman de Balzac, qui nous fait traverser le XXème siècle, ses bouleversements sociologiques et esthétiques, comme ses périodes les plus noires.

Ce documentaire emmène le téléspectateur dans l’envers du décor d’une société et d’une famille dont on croit savoir beaucoup parce que l’actualité judiciaire les a récemment rattrapés, mais dont le paradoxe est d’avoir continué de se cacher… en pleine lumière !